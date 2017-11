Die Dolphins empfangen Wiesbaden

"Wir mussten unter der Woche die Niederlage erst einmal verdauen", so Spielertrainer und Topscorer Dirk Passiwan. Die Niederlage gegen Zwickau steckte noch am Montag und Dienstag in den Knochen. Die Dolphins haben aber nun noch einen Fokus: Den nächsten Heimsieg. Dass dies kein leichtes Unterfangen wird, ist auch an der Mosel bekannt. Die Rhinos aus Wiesbaden sind nach einem schlechten Saisonstart in den vergangenen Wochen ins Rollen gekommen. Die Abgänge von Janet McLachlan und John McPhail wurden durch die beiden Neuen, Mohnen und Amacher, kompensiert. "Sie haben ein ähnliches Team wie in der vergangenen Saison, als es enge Spiele gab. Ich gehe davon aus, dass es auch am Samstag zu einem Kampf kommen wird", so Passiwan.

Dolphins wollen daheim ungeschlagen sein

Die Trierer werden versuchen, an die guten Leistungen aus den Spielen gegen München und Lahn-Dill anzuknüpfen. "Wir wollen auch nach dem Spiel in eigener Halle ungeschlagen sein. Dafür müssen wir aber wieder zu 100 Prozent zurück. Wer in dieser Liga mit weniger auf den Platz rollt, wird nichts holen. An jedem Spieltag sehen wir, dass die Liga so eng ist, wie nie. Da kommt es auf die Tagesform an."

Kader

Passiwan, Dadzite, Wright, Davey, Doesken, Rossi, Beijer, Heimbach