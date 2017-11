Die Serie hält! – Eintracht gewinnt auch in Dudenhofen

Eintracht-Chefcoach Daniel Paulus veränderte seine Elf im Vergleich zum Pokalspiel vor drei Tagen auf gleich mehreren Positionen. Mit Torhüter Johannes München, der wegen starker Trainingsleistungen seine Chance bekam, und Lucas Jakob, der auf der linken Abwehrseite zum Einsatz kam, gaben zwei Akteure ihr Startelfdebüt bei den Blau-Schwarz-Weißen. Popescu und Kinscher blieben dafür draußen, Kevin Heinz rückte ins Mittelfeld. Auch in der Offensive stellte Paulus sein Team um: Für Lyras und Mabouba begannen Kahyaoglu und Top-Torschütze Jan Brandscheid. Mit Jakob, Felix Fischer, Kahyaoglu und Tim Garnier standen somit vier Akteure in der Startelf, die in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend des SVE zum Einsatz gekommen waren.

Biedermann versenkt 1:0

Und das junge Team aus der ältesten Stadt Deutschlands erwischte auch gleich einen guten Start. Keine 20 Minuten waren gespielt, als Angreifer Alexander Biedermann vor dem Gehäuse der Gastgeber Fahrt aufnahm und das Leder dann ganz abgezockt in der langen Ecke versenkte – keine Chance für Dudenhofen-Schlussmann Little, der das 1:0 für die Blau-Schwarz-Weißen in dieser Szene nicht verhindern konnte (18.). Es war das dritte Saisontor von Biedermann, dessen Einsatz wegen einer Prellung im Vorfeld der Partie noch fraglich gewesen war. Mit der Führung im Rücken agierte der SVE in der Folge kontrolliert, verpasste es aber, noch im ersten Spielabschnitt ein Tor nachzulegen.

Gelb-Rot für Enzenhofer

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Eintracht Trier zunächst das überlegene Team. Ömer Kahyaoglu (48.) und Tim Garnier (59.) scheiterten allerdings aus aussichtsreicher Lage gleich mehrfach am gut aufgelegten FVD-Keeper Malcolm Little. Der Aufsteiger schien auf heimischen Platz nach gut einer Stunde langsam etwas aufzutauen und witterte auch wegen der mangelnden Chancenverwertung der Gäste nochmal Morgenluft. So hatte der SVE Glück, als ein Freistoß der Hausherren nur an der Querlatte landete und auch der Nachschuss sein Ziel verfehlte (72.). Mitten in die Angriffsbemühungen des FV Dudenhofen hinein schwächte sich das Team von Trainer Christian Schultz dann aber selbst – Timo Enzenhofer musste nach seiner zweiten gelben Karte vorzeitig unter die Dusche (79.). In den hektischen Schlussminuten vergaben dann zunächst der eingewechselte Sasso-Sant (82.) und anschließend Tim Garnier (84.) erneut Riesenchancen zur Entscheidung, ehe Oberliga-Debütant Johannes München seinem Team mit einer starken Parade gegen Hoffmann den fünften Sieg in Serie festhielt.

Eintracht auf dem dritten Tabellenplatz

Durch den erneuten Dreier rückt Eintracht Trier vor dem Regional-Derby mit dem FSV Salmrohr am kommenden Samstag (14 Uhr, Moselstadion) vorerst auf den dritten Tabellenplatz vor. Die U23 des 1. FC Kaiserslautern könnte mit einem Sieg gegen Spitzenreiter FC Homburg am Montagabend allerdings wieder an den Moselstädtern vorbeiziehen.

Statistik:

Tor: 0:1 Biedermann (18.)

Eintracht Trier: München – Bouzid, Maurer, Cinar, Jakob – Brandscheid, Fischer, Heinz, Kahyaoglu (68. Sasso-Sant) – Garnier – Biedermann (77. Servatius)

FV Dudenhofen: Little – Himmighöfer, Hoffmann, Schall, Bauer – Schafhaupt, Kopf, Enzenhofer, Hafner (57. Falk) – Schädler – Scharfenberger

Schiedsrichter: Matthias Edrich

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Enzenhofer (79.)