Dolphins feiern wichtigen Sieg im Rheinland

"Es war wohl das beste erste Viertel in dieser Saison. Wir haben da weitergemacht, wo wir gegen Hamburg aufgehört hatten", so ein sichtlich erfreuter Dirk Passiwan nach dem Spiel in der Domstadt. In der Defensive stand man gut, in der Offensive konnte man sich immer wieder freie Würfe erarbeiten, die im ersten Viertel vor allem Diana Dadzite verwandeln konnte. Die frisch gekürte lettische Sportlerin des Jahres zeigte über 40 Minuten ein sehr gutes Spiel und konnte bis zur Schlusssirene 27 Punkte erzielen.

"Gastgeber haben uns richtig gefordert"

"Bis zur Halbzeit hatten die Kölner kaum eine Chance, ich habe aber in der Pause darauf hingewiesen, dass wir uns nicht darauf ausruhen dürfen." Diese Ansprache kam nur bedingt beim Team an. Punkt um Punkt kämpften sich die Kölner bis auf drei Punkte heran. "Da haben uns die Gastgeber richtig gefordert. Aber ich bin froh, dass wir so gefestigt waren, um uns von ihrem Lauf zu erholen und selber wieder Akzente setzen zu können."

Passiwan baut Abstand aus

Vor allem Passiwan war es in dieser Phase, der den Abstand wieder weiter ausbauen konnte. Nach der schwachen Leistung gegen Hamburg in der vergangenen Woche, zeigte der Nationalspieler, warum er zu Recht als einer der besten Spieler in dieser Sportart gilt. Mit insgesamt 31 Punkten, 18 Rebounds und 9 Assists führte er seine Mannschaft zu einem am Ende hochverdienten Sieg."Jetzt heißt es weiter fokussieren. Am nächsten Wochenende haben wir das leichteste Spiel der Saison vor der Brust." Dann reisen Die DONECK Dolphins zum Favoriten auf die Meisterschaft. Gegen den RSV Lahn-Dill habe man nichts zu verlieren, so Passiwan, der aber trotzdem nach Wetzlar fahren will, um dort die Sensation zu schaffen.

Kader

Dirk Passiwan (31), Diana Dadzite (27), Edgaras Ciaplinskas (10), Ryan Wright (6), Jack Davey (3), Valeska Finger (n.e.), Martin Koltes (n.e.), Frank Doesken (0), Tracey Ferguson (2)