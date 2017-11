"Es wird auf die Tagesform ankommen", hatte Spielertrainer Dirk Passiwan vor dem Spiel gemahnt und er sollte recht behalten. Nach zerfahrenen ersten zwei Minuten kamen die Dolphins ins Rollen und konnten sich schnell mit 15 Punkten absetzen. Den Trierern merkte man an, dass sie die Niederlage aus der vergangenen Woche gegen Zwickau vergessen machen wollten. Konzentriert ging man vor allem in der Defensive zu Werke und vorne konnte man mit einer hohen Trefferqoute punkten.

"Wir haben in dieser Woche besser trainiert als vor dem Spiel gegen Zwickau. Das hat man dann auch im Spiel gemerkt. Wir haben wieder dahin gefunden, wo wir gegen München und Lahn-Dill waren. Haben als Team wieder besser zusammengespielt."

Zusammenspiel bringt Dolphins auf Siegerstraße

Gerade das Zusammenspiel war es auch im zweiten Viertel, was die Dolphins auf die Siegerstraße brachte. Mit guten Spielzügen konnte man immer wieder den freien Mitspieler finden. Über ein 33:15 nach fünf Minuten konnte man den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 19 Punkte vergrößern.

Wiesbaden kam jedoch besser aus der Pause. Ein 5:0-Lauf der Gäste ließ die mitgereisten Fans aus Wiesbaden wieder hoffen. "Da haben wir schlecht verteidigt", so Passiwan. Wer jedoch dachte, dass die Dolphins nun einbrechen sollten, sah sich getäuscht. Angetrieben durch einen starken Passiwan und eine Diana Dadzite, die immer wieder selber erfolgreich den Abschluss suchte, fingen sich die Trierer wieder und spielten das Spiel souverän zu Ende.

Dolphins klettern auf Platz 3

Mit diesem Sieg klettern die Dolphins auf Platz 3 der Tabelle. Nun heißt es, gut zu trainieren, um am kommenden Wochenende auch im Pokal erfolgreich zu sein. Am Samstag, den 11. November, reisen die Dolphins nach Tübingen, um in einer Dreierrunde gegen die BG Baskets aus Hamburg und die Gastgeber aus Tübingen, den Einzug in die nächste Pokalrunde auszuspielen.

Statistik

Passiwan (29), Dadzite (21), Wright (6), Rossi (5), Davey (2), Heimbach (2), Doesken (n.e.), Beijer (12)

Beste Schützen aus Wiesbaden waren Tommie Gray mit 18 und Andre Hopp mit 15 Punkten.



Zuschauer: 300