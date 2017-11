DONECK Dolphins vor Auswärtsspiel in Köln

Von der Tabellensituation ist es eine klare Angelegenheit für die Trierer. Tabellenvierter gegen Tabellenletzter. Doch so einfach ist es nicht. Die bisher noch sieglosen Kölner sind stärker einzuschätzen, als es die Tabelle aussagt. Das Team von Headcoach Mathew Foden ist nach holprigem Start in die Saison in den vergangenen Spielen besser in Fahrt gekommen. "Wir dürfen nicht denken, dass dieses Spiel ein Selbstläufer wird. Die Kölner haben einige richtig gute Spieler in den Reihen. Problematisch war allerdings, dass sie zu Saisonbeginn nie den kompletten Kader zur Verfügung hatten. Das hat sich nun geändert. Ich gehe davon aus, dass sie ihre Punkte sammeln werden. Nur hoffentlich nicht gegen uns", so Spielertrainer Dirk Passiwan vor dem Spiel am Rhein.

"Früh die Stühle stoppen"

Dass dieses Vorhaben gelingt ist sich Passiwan sicher, "wenn wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Wir dürfen in der Defense nicht nachlässig werden, sondern müssen früh die Stühle stoppen. Und in der offensive müssen wir als Team zusammenspielen. Da werden wir auch aus der Domstadt die Punkte mit nach Trier nehmen."

Spielbeginn ist am Samstag, 18. November, um 17 Uhr in der Sporthalle Bergischer Ring. Die Dolphins freuen sich über jede Unterstützung in einem sicherlich engen und spannenden Spiel.

Kader

Passiwan, Wright, Davey, Doesken, Rossi, Beijer, Heimbach, Dadzite