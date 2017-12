Eduard Stan spielt Werke von Dinu Lipatti

Anlässlich des 100. Geburtstages des rumänischen Pianisten Dinu Lipatti (1917-1950) spielt der ebenfalls aus Rumänien stammende Pianist Eduard Stan Werke dieses Künstlers und auch seines Landsmanns George Enescu. Auf dem Programm stehen unter anderem die Sonatine für die linke Hand (1941) von Lipatti sowie die Klaviersuite Nr. 2 in D-Dur op. 10 von Enescu. Aber auch Stücke von Johannes Brahms und Frédéric Chopin gibt Eduard Stan am wieder.

Das Konzert findet am Freitag, 15. Dezember, um 20 Uhr im Musem am Dom statt. Der Eintritt kostet 15 Euro und ermäßigt 10 Euro.

Zur Person

Eduard Stan wurde 1967 im multikulturellen Kronstadt in Siebenbürgen geboren. Seit seiner Übersiedlung nach Deutschland gastierte er in den meisten Ländern Europas und den USA. Seine Auftritte führten ihn an so renommierte Stätten wie die Carnegie Hall New York, Salle Cortot Paris, Philharmonie und Konzerthaus Berlin, Concertgebouw Amsterdam und das Konzerthaus Wien. 2017 widmet er eine Reihe von Solorezitals dem Andenken seines Landsmanns Dinu Lipatti anlässlich seines 100. Geburtstags, wie auch in diesem Rezital. Als vielseitiger Musiker ist Eduard Stan ein geschätzter Kammermusikpartner.