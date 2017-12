Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Da staunten die Zeugen nicht schlecht: Als sie am frühen Samstagmorgen nach Hause kamen, bemerkten sie Geräusche an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses in der Domänenstraße. Ein ihnen unbekannter Mann versuchte gerade, in das Anwesen einzubrechen. Dem Zeugen gelang es zunächst, den Mann festzuhalten, um ihn der Polizei zu übergeben. Doch der Tatverdächtige riss sich los. Die Polizei stellte den 27-Jährigen in einem Hinterhof in der Avelsbacher Straße. Der Zeuge identifizierte den Mann als den mutmaßlichen Einbrecher.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der 27-jährige Trierer, der unter anderem bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, noch gleichen Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.