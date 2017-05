Eine Stunde Gartenvögel zählen

Kommt schon bald der Edeka?

Roetgen. In Roetgen vermissen viele Bewohner »ihren« Edeka, der bekanntlich 2015 »dem Erboden gleich gemacht worden ist.« In Sachen Vollsortimenter herrscht seitdem tote Hose. Einst sollte Ende 21016 ein neues Gebäude stehen - jetzt laufen die Vorbereitungen.Roetgen (der). Ein Abriss des alten Gebäudes fand zwar zügig statt, aber der hintere Gebäudetrakt, in dem die Praxis für Kieferorthopädie ihre Räumlichkeiten hatte, galt es zu erhalten, bis Inhaber Dr. Norbert Rosarius Ersatz schaffen konnte. Dies ist zwischenzeitlich geschehen, ein schmucker Neubau steht zur Verfügung. Dahinter wird sich der neue Edeka präsentieren.Endlich nun grünes Licht für den Abriss der restlichen Gebäudeteile. »In drei Wochen sind wir hier fertig«, hört man von Bauarbeitern. Wenn alles gut laufe, könnte nach acht Monaten Bauzeit der neue Edeka seine Pforten öffnen.Die Roetgener warten sehnlichst darauf, sie müssen Umständlichkeiten in Kauf nehmenund im Umfeld einkaufen.Alles wird größer, alles moderner. Die Verkaufsfläche wird von rund 1000 auf nunmehr 1850 Quadratmeter erweitert. Ebenfalls die Zahl der Stellplätze, hier sollen 100 bis 120 Fahrzeuge geparkt werden können. In den Neubau sollen rund 6 Millionen Euro investiert werden.In Roetgen vermissen viele Bewohner »ihren« Edeka, der bekanntlich 2015 »dem Erboden gleich gemacht worden ist.« In Sachen Vollsortimenter herrscht seitdem tote Hose. Einst sollte Ende 21016 ein neues Gebäude stehen - jetzt laufen die…

