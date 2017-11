Peter Vollmer: "Er hat die Hosen an, sie sagt ihm welche"

Vandalismus am Trarbacher Moselufer

Trarbach. Am Donnerstag, 2. November, kam es zwischen 22 und 23 Uhr in Traben-Trarbach, Ortsteil Trarbach, am Moselufer zu mutwilligen Beschädigungen an den Kartenverkaufsständen der örtlichen Schifffahrtsunternehmen. Aus einer Personengruppe heraus wurden die Glasscheiben der Stände eingeschlagen. Anschließend verschafften sich die Täter Zugang zu den beiden vor Ort liegenden Personenschiffen. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Die Polizeiwache Traben-Trarbach bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06541 / 62 70.