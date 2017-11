Erfolgreicher Saisonstart für Trierer Kickboxer

Die Deutsche Meisterschaft in Neuwied mit etwa 850 Startern war das erste Qualifikationsturnier für das Fight-Team aus Trier bestehend aus Bonnie von Juterzenka, Till Knopp, Dennis Ulrich und Samih Mese. Als erster war Till Knopp an der Reihe, der bei den Kinder bis 12 Jahre (+50 kg) antrat. Für ihn war es das erste große nationale Turnier, was er sich aber nicht anmerken lies. Im Halbfinale unterlag er nur ganz knapp und holte sich dann im kleinen Finale den dritten Platz. Danach ging es für Bonnie von Juterzenka um den Titel. Als Vizeweltmeisterin im Leichtkontakt Jugend (-50 kg) startete sie das erste mal in der Klasse -55 kg, wo sie sich souverän ins Halbfinale kämpfte. Im Halbfinale traf sie auf die amtierende Weltmeisterin im Voll- und Leichtkontakt, der sie mit 2:1 Punktrichterstimmen unterlag. Danach sicherte auch sie sich im kleinen Finale den dritten Platz.

Samih Mese kämpfte im Leichtkontakt Herren (-60 kg) und Kick-Light (-60kg). In beiden Disziplinen belegte er den ersten Platz und startet somit optimal in die Saison. Zuletzt war Dennis Ullrich an der Reihe. Er kämpfe im Leichtkontakt und Kick-Light Herren (-75kg), wo er beide Male das Finale erreichte. Im Leichtkontakt musste er nach einem fast schon gewonnenen Kampf verletzungsbedingt abbrechen, während er im Kick-Light das Finale für sich entscheiden konnte.

Drei Mal Gold, ein Mal Silber und zwei Mal Bronze war das Resultat für das die Schützlinge von Sascha Baschin, der mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden war. Im Frühjar soll die Jagd nach dem WM-Ticket weiter gehen.