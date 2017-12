Wer kennt diese Frau?

Stadt Trier. Eine unbekannte Frau hat mit einer EC-Karte in Trier, Gießen und anderen Orten Geld abgehoben und so über 3.000 Euro ergaunert. Der Eigentümer hatte die Karte zuvor in einer Bankfiliale in Trier liegen gelassen. Die Polizei sucht die Frau mit dem Foto aus einer Überwachungskamera.