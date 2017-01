Exklusive Führung zur Grabung in der Südallee

Schwelbrand im alten Pfarrhaus in Auw a.d. Kyll

Auw. Der Notruf wegen eines Dachstuhlbrandes am heutigen Morgen in Auw an der Kyll entpuppte sich als ein Brand in einer Zwischendecke im alten Pfarrhaus in Auw an der Kyll im Maximinerweg. Gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen, die Großalarm auslöste. Bei der ersten Erkundung vor Ort stellte die Feuerwehr extreme Hitze in der Zwischendecke im Dachstuhlbereich fest. Vermutlich ausgelöst durch einen Hitzestau im Bereich des Kamin. Unter schwerem Atemschutz musste die Feuerwehr teile der Decke öffnen, um an den Schwelbrand zu gelangen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Über die Höhe des Schadens gibt es noch keine Informationen. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Bitburg, das DRK aus Speicher und die Rufbereitschaft sowie die Feuerwehren aus Auw a.d.Kyll, Speicher, Orenhofen, Preist und Zemmer sowie der Kreisfeuerwehr Inspekteur. Foto: Agentur Siko