Fasten: Die neue Lust auf bewussten Verzicht

Verwechslungsspiele in einem Irrenhaus

Rinnen. Um eine im wahrsten Sinne des Wortes »wahnsinnige« Geschichte geht es in dem turbulenten Theaterstück »Neurosige Zeiten«, das seit einigen Wochen beim Theaterverein »Einigkeit« Rinnen einstudiert wird. Seit November 2016 sind die zehn Laienschauspieler mit Leseproben den wöchentlichen Theater-Proben beschäftigt, Seit Mitte Februar wird zweimal in der Woche im Rinnener Bürgerhaus geprobt. Für das neue Stück kann sich der Verein mit Sandra Meyer und Axel Chmielecki auch über zwei neue aktive Mitglieder im Ensemble freuen. »Neurosige Zeiten« ist eine Komödie von Winnie Abel in drei Akten und spielt in einer Irrenanstalt. Wie aber empfängt man Besuch in einer Irrenanstalt, ohne dass der Besucher merkt, wo er gelandet ist? Vor dieser Herausforderung steht Agnes Adolon, die in der Klapse lebende Tochter einer reichen Hoteldynastie. Ihre Mutter meldet spontan Besuch an. Sie geht davon aus, dass Agnes in einer schmucken Villa residiert. Kurzer Hand sollen nun alle Mitbewohner aus Agnes skurriler Wohngruppe versuchen, wie ganz normale Menschen zu wirken. Doch dann beginnt ein wahnwitziges Verwechslungsspiel, das am Ende völlig aus dem Ruder gerät und die Frage aufkommt, wer da eigentlich verrückt und was überhaupt normal ist. Turbulent»Es wird turbulent zugehen«, verspricht Spielleiterin Heike Huber, die im Stück selbst eine kleine Rolle als Fotografin spielt. Es werden echte Blumenvasen und Tassen zu Bruch gehen, die sich der Verein aus irgendwelchen Altbeständen zusammen gesammelt hat. Mitspieler in »Neurosige Zeiten« sind Lydia Rosenbaum, Felicitas Huber, Elisabeth Servaty, Astrid Koder, Sandra Meyer, Heike Huber, Ralf Thelen, Michael Linden, Andreas Belgardt, Richard Cremer und Axel Chmielecki. Als Souffleuse agiert Elke Knoblich. Das Bühnenbild wurde von Andre Ruzek geschaffen. Die TerminePremiere des Stücks ist am Samstag, 11. März, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Rinnen. Am Sonntag, 12. März erfolgt eine weitere Aufführung um 16 Uhr. Danach geht es auf Tour: Beginn ist am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr in der Eifelhöhenklink Marmagen, am Samstag, 18. März, um 20 Uhr gastiert man im Bürgerhaus Kallmuth, am Samstag, 25. März, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Krekel, wo „Neurosige Zeiten“ am Sonntag, 26. März um 17 Uhr noch einmal zur Aufführung kommt. Am Samstag, 1. April, gastiert der Theaterverein dann in Hagen-Haspe im östlichen Ruhrgebiet, wo die Eifeler schon seit vielen Jahren ihre Tourneen beenden.Um eine im wahrsten Sinne des Wortes »wahnsinnige« Geschichte geht es in dem turbulenten Theaterstück »Neurosige Zeiten«, das seit einigen Wochen beim Theaterverein »Einigkeit« Rinnen einstudiert wird. Seit November 2016 sind die zehn…

