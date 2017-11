Feuerwehr fällt Tannenbaum in der Osteallee

Amoklauf an Uni geplant - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Stadt Trier. Mit der Androhung, eine Jura-Vorlesung am heutigen Freitag (24. November) im Audi-Max des Trierer Uni-Campus zu stürmen und mit einer halbautomatischen Waffe gezielt Menschen zu töten, machte ein 23-jähriger Student über ein Social-Media-Portal auf sich aufmerksam. Nach intensiven Ermittlungen der Polizei Trier haben Kräfte rheinland-pfälzischer Spezialeinheiten den Tatverdächtigen in den frühen Morgenstunden in Trier festgenommen.