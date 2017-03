"Flüchtlinge willkommen": Plakataktion jetzt in Feyen

Zu sehen sind die Plakate an den Fenstern der EGP-Räumlichkeiten "Guck mal" in der Ladenzeile des Einkaufszentrums am Castelnauplatz. In Kooperation mit dem Fotografen Thomas Brenner und der Leitstelle Kriminalprävention des Landes Rheinland-Pfalz veranstaltet die Stadt Trier eine Plakataktion, um Flüchtlinge in der Stadt willkommen zu heißen. "Mit dieser Aktion soll den Flüchtlingen ein Gesicht gegeben werden, sollen die Betrachter der Motive für die Situation der Menschen sensibilisiert werden", so die Projektkoordinatorin Christine Schmitz von der Stadt.

Bürger beteiligen sich an Aktion

Bei der Aktion "Willkommen in Trier" wurden auf Plakaten real in Trier angekommene Flüchtlinge unterschiedlicher Herkunft portraitiert. Eine Kurzinformation zu ihrer Person, ihrem Schicksal und dem Grund der Flucht werden mit den Worten "Willkommen in Trier" ergänzt. Darüber hinaus haben sich bei der Aktion Bürger der Stadt Trier in plakativer Form beteiligt und sich mit ihrem Namen für das Ankommen der Flüchtlinge in unserer Stadt stark gemacht.

"Gesellschaftliche Aufgabe"

Christine Schmitz: "Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Verantwortung, den Flüchtlingen eine echte Chance zu geben, die bei uns anzukommen. Das kann nur gelingen, wenn diese Botschaft auf ganz vielen Ebenen und überall spürbar gemacht wird".