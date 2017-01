Frauen beklauen 95-Jährige in deren Wohnung

Nachdem die 95-Jährige das Fehlen am 11. Januar bemerkte hatte, dass ihr Geld fehlte, informierte sie über einen Nachbarn die Polizei. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten am 5. Januar zwei junge Frauen gegen 17 Uhr bei älteren Dame, die in einem Mehrfamilienhaus "In der Olk" wohnt, geklingelt. Sie gaben vor, Arzneimittel im Mehrfamilienhaus abgeben zu müssen, doch der Empfänger sei nicht da. Darum wollten sie bei der älteren Dame warten. In der Wohnung der 95-Jährigen verwickelte eine der beiden Täterinnen die Frau in ein Gespräch. Währenddessen klaute die zweite Frau unter dem Vorwand, zur Toilette zu müssen, das Geld aus dem Schlafzimmer. Anschließend verließen die beiden Frauen die Wohnung.

Täterbeschreibung

Die Täterinnen, die hier ähnlich dem "Glas Wasser Trick" vorgingen, sollen etwa 25 Jahre alt, schlank und von mitteleuropäischem Aussehen gewesen sein. Beide trugen schwarze Anoraks mit Kapuze und sprachen akzentfreies Hochdeutsch. Ihre schwarzen Haare wurden teilweise von der Kapuze bedeckt.

Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0651/9779-2258 bzw. -0.

