Frauen-Handball-WM: Spielplan-Änderung!

Der Handball-Weltverband IHF und der Deutsche Handballbund haben einige Spielplan-Änderungen für die Frauen-Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland (1. bis 17. Dezember) bekanntgegeben. Davon betroffen ist auch der dritte Spieltag der Vorrundengruppe A in Trier.



Wunsch der Fernsehsender

Dort wurden auf Wunsch der internationalen Fernsehsender die Anwurfzeiten in der Abendsession getauscht: Frankreich trifft bereits um 18 Uhr auf Paraguay, im Anschluss daran kommt es um 20.30 Uhr zur Partie Rumänien gegen Spanien. Ursprünglich war die Reihenfolge in dieser Abendsession umgekehrt gewesen. Da für die Abendspiele nur Sessiontickets für jeweils beide Partien verkauft wurden und werden, ändert sich für Ticket-Inhaber nichts. Alle übrigen Anwurfzeiten für die Spiele in Trier bleiben wie ursprünglich geplant. Den kompletten WM-Spielplan gibt es hier.

Eintrittskarten sind noch erhältlich

Für alle Spiele/Sessions sind noch Eintrittskarten erhältlich - der erste Spieltag am Samstag, 2. Dezember, wird allerdings bald ausverkauft sein. Tickets gibt es ab 7,50 Euro bei der Arena Trier, Tickethotline 0651/46290103, allen Eventim-Vorverkaufsstellen und hier.

WM-Tickets gelten als Fahrkarte

Alle WM-Tickets (Dauerkarten, Tagestickets, Sessiontickets) gelten am jeweiligen Spieltag als kostenlose Fahrkarte für alle Busse und Bahnen im gesamten Bereich des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT), der identisch ist mit dem ehemaligen Regierungsbezirk Trier. Der VRT empfiehlt, die Tickets bereits im Vorverkauf zu erwerben, um bequem mit Bus & Bahn an- und abzureisen. Wer mit dem Zug nach Trier anreist, kann mit den Linien 30, 86, R200, 202 sowie 333 vom Hauptbahnhof zur Arena fahren (Haltestelle Nells Park). Von der Porta Nigra nutzt man die Linien 1 und 86 und steigt an der Haltestelle Arena aus. Fahrplaninfos gibt es hier – für Fans aus Frankreich gibt‘s die Infos auch auf Französisch.