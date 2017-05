Fred beflügelt motivierte Kinder

Der Schlagzeuger Klaus Behütuns-Steffens unterstützt das Engagement als Leiter der Musikschule "Spiel mit" und als Vorsitzender des Fördervereins "Musica". Im Interview erklärt er das Projekt.



Herr Behütuns-Steffens, was ist Ihre Aufgabe bei "Fred beflügelt..."?

"Mit der gemeinnützigen Musikschule 'Spiel mit', die ich leite, sowie mit dem Verein Musica, dessen Erster Vorsitzender ich bin, haben wir die optimale Struktur, ein so umfangreiches und wichtiges Projekt nach vorne zu bringen. Durch die kurzen Organisationswege sind wir in der Lage, schnell und kompetent da zu helfen, wo es wichtig ist. Mit dem Musikhaus Müller steht dem Projekt noch ein weiterer wichtiger Kooperationspartner zur Seite."



Wie groß ist der Einzugsbereich der Schule und damit des Förderprojekts?

"Als zertifizierte Musikschule betreuen wir zurzeit rund 1.600 Schüler. Da unsere Musikschule überregional tätig ist, können wir den Unterricht in der Vulkaneifel, in Wittlich, an der Mosel, in Trier und im Eifelkreis Bitburg-Prüm anbieten. Dadurch sind wir in der Lage, das Projekt ‚Fred beflügelt…‘ großflächig anzubieten."



Welche Philosophie steht hinter Ihrer Musikschule?

"Wir wollen jungen Menschen den Spaß an der Musik vermitteln und ihnen zeigen, dass es sich lohnt, aktiv Musik zu machen. Durch die Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein Musica e. V. haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, denen es aus finanziellen Gründen nicht möglich wäre, einen professionellen Unterricht in Anspruch zu nehmen."



Damit verfolgen Sie den gleichen Ansatz wie Anne Schröder mit dem Projekt "Fred beflügelt..."?

"Ja genau, Anne Schröders Idee passt exakt zu unserer Philosophie. Durch diese Verschmelzung können wir wirklich ein tolles und nachhaltiges Projekt entstehen lassen."



Was wollen Sie gemeinsam erreichen?

"Nachhaltigkeit im Spaß, Musik zu erleben und jungen Menschen eine musikalische Perspektive zu geben. Dank Anne kann es jetzt richtig losgehen."



Wer könnte durch »Fred beflügelt...« gefördert werden?

"Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Es geht nicht um Leistung. Wir sind nicht erfolgsorientiert bei der Auswahl der Kinder. Wenn wir uns auch Begabtenförderung vorstellen können – es geht allein darum, ob das Kind will und motiviert ist."



Wie sieht die Unterstützung konkret aus?

"Wo der finanzielle Hintergrund unseren Einsatz rechtfertigt, bieten wir den Unterricht und stellen Instrumente zur Verfügung. Dabei gilt, dass Eltern sich finanziell in einem ihnen ganz persönlich möglichen Umfang beteiligen. Das steigert die Motivation der Musikschüler und deren Eltern, bei der Stange zu bleiben und verhindert das möglicherweise aufkommende Gefühl von Almosen."



Was wünschen Sie sich für "Fred beflügelt..."?

"Menschen, Institutionen und Firmen, die sich mit dieser Idee identifizieren und dabei helfen, dass dieses Projekt viele Jahre überdauern kann. Das geht nur mit Hilfe von weiteren Spendern und Sponsoren, die wie Anne Schröder etwas Sinnhaftes bewegen wollen."



Interview: Sybille Schönhofen



Weitere Infos gibt es unter folgenden Links: www.spiel-mit-musik.de und www.musica-kids.de