Frohsinn und Narretei: Pinnwand zeigt Karnevals-Ausgabe

Mit von der närrischen Partie sind in der Sendung natürlich auch das Trierer Stadtprinzenpaar Peter I. und Anja I. Außerdem werden ATK-Präsident Andreas Peters und Vizepräsident Stefan Feltes den Zuschauern erzählen, was sie alles an Weiberdonnerstag und Rosenmontag vor haben. Zugleiter Thomas Knopp gibt Tipps, was man an Rosenmontag beachten sollte, wenn man im Umzug mitgeht.

Die Zewener Backnaufen plaudern bei der "Närrischen Pinnwand" über ihr Männerballfestival. Für die Zuschauer haben sie Eintrittskarten mitgebracht. Gabi Schwan von der KG Trier Süd präsentiert die Veranstaltungen ihres Vereins. Selbstverständlich werden auch viele karnevalistische Termine von den Moderatoren Marion Keukert-Parth und Werner Hubert vorgestellt.

Die Sendung ist am Montag, 29. Januar, um 20.15 Uhr auf OK54 zu sehen.

RED