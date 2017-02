"Geht nicht, gibt's nicht": Karten für Premiere gewinnen

Die Klempnerin Moni Supka ist bei ihren Kunden sehr beliebt. Sie schreibt auch mal an, wenn die Kunden in Geldnöten sind und ist stets humorvoll und witzig. Ihrem Chef Hans-Jürgen Kampel ist dies ein Dorn im Auge. Er findet, Frauen seien für den Klempnerberuf sowieso ungeeignet. Nach einem Streit mit seiner Frau kündigt er Moni. Doch Moni gibt so schnell nicht auf, denn ihr Motto lautet "Geht nicht, gibt’s nicht." Gemeinsam mit ihrer Tochter Niki und den Enkelkindern Jule und Max schmiedet sie einen verrückten Plan...

Aufführungen jeweils um 20 Uhr in Raum 05 der Volkshochschule am Domfreihof: Samstag, 11., Freitag, 17., Samstag, 18., Freitag, 24., und Samstag, 25. März. Einlass eine halbe Stunde vor der Aufführung.

Wir verlosen fünfmal zwei Karten für die Premiere am Samstag, 11. März, um 20 Uhr.

Karten gewinnen

Zur Gewinnspielteilnahme geht es hier. Hier kann man auch Karten ordern. Tickets sind außerdem beim WochenSpiegel, Telefon 0651/71650, erhältlich.