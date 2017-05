Gladiators Trier erhalten ProA-Lizenz unter Bedingungen

Auf Seiten der Moselaner habe man bereits mit der eben genannten Auflage gerechnet, erklärt Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz: "Als wir die Lizenzierungsunterlagen eingereicht hatten, war uns bewusst, dass wir einen Nachweis über einen hauptamtlichen Jugendtrainer erbringen müssen. Leider konnten wir die hierfür erforderlichen vertraglichen Unterlagen unseres aktuellen Regionalliga-Coaches Kevin Ney nicht rechtzeitig bei der 2. Basketball-Bundesliga einreichen, werden dies jedoch in den kommenden Tagen nachholen."

Für die Fans der RÖMERSTROM Gladiators besteht also kein Grund zur Sorge. Die "Boys in Green" werden auch in der kommenden Saison in der zweithöchsten deutschen Spielklasse auf Korbjagd gehen.