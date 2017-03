Güterverkehr weiter fallend, Container auf dem Vormarsch

Nachdem 1988 die Saar zur Großschifffahrtstraße eröffnet wurde, hatte der Güterverkehr auf der Mosel eine sprunghafte Zunahme im Gesamttransport zu verzeichnen. In Spitzenjahren wurden über 16 Mio. Tonnen über die Mosel bewegt. Begründen lässt sich die weiterhin abnehmende Tendenz des Transportaufkommens auf der Mosel mit den auch in diesem Jahr starken Beeinträchtigungen durch Niedrigwasser auf dem Rhein. An über 89 Tagen unterschritt der Rhein-Wasserstand am Pegel Koblenz die 1.30 Meter Marke, wodurch Schiffe einen Tiefgang von 3 Meter nicht mehr erreichen. Dies hat den Effekt, dass Schiffe, die vom Rhein auf die Mosel (oder umgekehrt) fahren, nicht die auf der Mosel ganzjährlich garantierten 3 Meter Fahrrinnentiefe ausnutzen können. Auch die Wirtschaftslage in Frankreich kann als einer der Faktoren für die abnehmenden Transportmengen auf der Mosel gewertet werden. Durch die Umorganisation der Stahlwirtschaft mussten mehrere Werke geschlossen werden, die zuvor über die Mosel an den Weltmarkt angebunden waren.

Transport von Containern nimmt zu

Einen starken Zuwachs erfährt jedoch der Containertransport auf der Mosel. Gegenüber dem Vorjahr hat wieder eine Steigerung von knapp 1700 transportierten Containern auf 13.921 stattgefunden. Dies entspricht (unter Berücksichtigung der verschiedenen Längen der einzelnen Container) 18.857 TEU (Anm.: Twenty-foot Equivalent Unit, zu deutsch Standartcontainer). Während vor Jahren der Transport von Containern noch als sogenannte Beiladung auf der Mosel behandelt wurde, sind mittlerweile Containerschiffe keine Seltenheit mehr. Dies spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Der Transport von Containern hat sich seit 2008 (1.373 transportierte Container) mehr als verzehnfacht.

Berg- und Taltransport

Jeweils ungefähr ein Viertel des Transportes machen Braun-, Steinkohle und Koks (2,55 Mio. Tonnen) sowie die landwirtschaftlichen Erzeugnisse (2,45 Mio. Tonnen) aus. Dabei werden die Güter aus der Montanindustrie überwiegend zu Berg und die Produkte aus der Landwirtschaft zu Tal transportiert.

Gegenüber dem Vorjahr ist hier jedoch das Transportaufkommen am stärksten.

Viele Fahrgastschiffe

Wie auch im Jahr 2015 war die Anzahl der verkehrenden Fahrgast- und Fahrgastkabinenschiffe wieder sehr hoch. Die Schleuse in Zeltingen schleuste knapp 3.900-mal Schiffe der sogenannten "Weißen Flotte" zu Berg oder zu Tal. Die bereits fertiggestellten 2. Schleusenkammern in Fankel und Zeltingen reduzieren hier die Wartezeiten der Schiffe an den hochfrequentierten Schleusen erheblich.