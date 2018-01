Heuschreck ruft zur Revolution

Wie sie dieses Thema auf die Bühne überführt und in ein karnevalistisches Programm umgesetzt haben, zeigten die rund 110 Aktiven auf und hinter der Bühne am Samstagabend bei ihrer ersten Prunksitzung in der Europahalle. Die musikalische Begleitung übernahm dabei wie gewohnt die Mehringer Winzerkapelle.

Gleich zu Beginn der rund fünfstündigen Sitzung begrüßten die Narren das Trierer Prinzenpaar Peter I. und Anja I. von Hagatec (KV Waldrach). Mit einer choreographischen Interpretation unter anderem von Michael Jacksons „Black or White“ brachte die Kindergarde die kulturelle Vielfalt Europas zum Ausdruck, während Gerhard Kress als Lehrer „Porta Lozzi“ in die Bütt stieg und sowohl die Bundes- als auch Lokalpolitik auf die Schippe nahm. Ihr Fett bekam dabei auch die Stadt für die Abstimmung rund um den Erhalt der Tankstelle in der Ostallee ab. „Blaue Lagune nachts um halb drei, kaufste Bierschi, eins oder zwei“, so hörte man. Nach der „Pratzbähnt“ sorgten Andrea Ley und Marika Leonardy als „Trierer und Luxemburger Weinköniginnen“ für zahlreiche Lacher. Es gab viel zu erzählen, wenn man sich nach 15 Jahren zum ersten Mal wiedersieht…

Ebenfalls in der Bütt stand anschließend der Heuschreck-Ehrenpräsident Harald Reusch. Als Vereinsgründer Andreas Tond streifte er pointiert durch das jüngste politische Geschehen. Bevor dann auf der Zielgeraden des Abends die Leiendecker Bloas spielte, berichtete Rainer Lübeck alias Hausmann Hanni von dem nicht immer so reibungslos ablaufenden Alltag zwischen Mann und Frau.

Der Heuschreck-Fahrplan:

Zweite Sitzung am Samstag, 3. Februar, um 19 Uhr

Dritte Sitzung am Sonntag, 4. Februar, um 15 Uhr

Vierte Sitzung am Samstag, 10. Februar, um 19 Uhr

Kinderball am Sonntag, 11. Februar, um 14 Uhr

