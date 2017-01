Hilfe bei Sponsorensuche: Raths Sportmanagment steigt ein

Die Agentur, die im Jahr 2014 von Damien Raths, ehemaliger U17 und U19 Nationalspieler und Präsident des FC Avenir Beggen, gegründet wurde, ist spezialisiert auf nationale und internationale Projekte im Sport Marketing und Sport Management. Damit deckt die luxemburgische Agentur das gesamte Spektrum der Sportvermarktung ab. Von Stadionwerbung, Trikotsponsoring und Hospitality-Programmen über Marketing-Services bis hin zur Vermarktung von ganzen Vereinen. Über die Tochterunternehmen RAFI.LU und DAMRA bietet Raths Sportmanagment außerdem umfassende Service-Dienstleistungen rund um Premium-Sportevents. Im noch jungen Firmenportfolio lassen sich bereits namenhafte Abschlüsse erkennen: Im vergangenen August gründete Raths Sportmanagment mit den Vereinen die LFL (Lëtzebuerger Football Ligue) und ist seit der Saison 2015/16 für die komplette Vermarktung der BGL Ligue zuständig.

Gezielt Luxemburger Markt aquirieren

"Wir freuen uns über den Zugewinn von Raths Sportmanagment", so Miezenchef Jürgen Brech am Donnerstagabend, "da der lokale Sponsoremarkt trotz unserer bisher sehr starken Saison leider nur sehr zurückhaltend auf unsere intensiven Bemühungen reagierte, wir auch in diesem Jahr Kürzungen hinnehmen mussten, wollen wir nun gezielt in den Luxemburger Markt aquirieren." Ferner erläutert Brech: "Da wir wissen, dass die die Handballszene im Fürstentum stark vertreten ist, sind wird bei der Suche nach Partnern im Raum Luxemburg auf Damien Raths aufmerksam geworden. Bereits nach dem ersten Gespräch war klar: Die Chemie stimmt." Eine zufällige Verbindung zwischen Damien Raths und den Miezen bestand bereits im Vorfeld: So ist Raths FC Avenir Beggen der Klub, bei dem der Bruder von MJC-Luxemburgerin Tina Welter auf Torejagd geht.

"Credo passt perfekt zu den Miezen"

"Die Trierer Miezen waren 2003 Deutscher Meister und auch heute noch hat der Verein ein großes Potential", analysiert Damien Raths, "dieses Potential wollen wir in den nächsten Jahren mit der Vereinsdirektion zusammen entfachen und die Miezen wieder dahin führen wo Sie hingehören, in die 1 Bundesliga." "Das Credo von Raths Sportmanagment 'Weil Sport Menschen und Marken optimal verbindet' ", passt perfekt zu den Trierer Miezen", resümiert Miezenvorstand Brech.

Ihre nächste Partie bestreiten die Miezen am Sonntag in zwei Wochen (5. Februar) zu Gast in der Arena Trier ist dann die FSG Mainz 05/Budenheim (Anwurf: 16 Uhr).