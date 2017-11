Hochschule Trier erhält höchstes Qualitätssiegel

Eintracht gastiert beim Aufsteiger

Stadt Trier. Zum Abschluss einer bis dato erfolgreichen englischen Woche trifft Eintracht Trier am Samstagnachmittag (4. November) auswärts auf Aufsteiger SC Idar-Oberstein. Erstmals in dieser Saison wollen die Blau-Schwarz-Weißen nach den knappen Erfolgen gegen Engers (1:0) und Morlautern (2:1) drei Ligaspiele in Folge gewinnen. Doch das Team von Cheftrainer Daniel Paulus ist gewarnt: Die Gastgeber strotzen nach vier Siegen in Serie vor Selbstvertrauen.