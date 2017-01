Noch bis zum 4. Februar warten sie mit einer Mischung aus Vorträgen, Workshops, einer Ausstellung im A/B-Foyer der Universität und einer Filmvorführung auf. Unter anderem beschäftigt sich ein Workshop am Freitag, 27. Januar, um 10 Uhr in der Hochschule Trier, Irminenfreihof mit dem Thema "Ist Mode queer?". Am Montag, 30. Januar, wird um 18 Uhr in Raum B10 auf Campus 1 der Uni "Der Regenbogenfaktor. Schwule und Lesben in Wirtschaft und Gesellschaft" diskutiert. Zum Abschluss gibt es wieder die Party "Queer as Trier" (3. Februar, 22 Uhr, ExRakete, Domfreihof 1b).

Hintergrund

Seit 1999 organisieren das autonome Referat für schwule, trans* und queere Identitäten und das autonome Queer-feministische Frauenreferat des AStAs der Universität Trier die schwul-lesbischen-trans Kulturtage Homosella. Über die Jahre haben sich sowohl die Namen als auch der Fokus der Arbeit den aktuellen Begebenheiten angepasst und so kann es nicht überraschen, dass auch die Homosella verschiedene Veränderungen erlebt hat. Zum 18. Geburtstag wird die Homosella daher in "Homosella – queere Kulturtage Trier" umbenannt.

Weitere Infos und Veranstaltungen gibt es hier.