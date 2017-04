Integration durch Comedy: Senay Duzcu in der Tufa

Ross und Reiter unter Georgs Schutz gestellt

Huppenbroich. In diesem Jahr findet die Pferdesegnung am Sonntag, 30. April, statt und wird zum siebten Mal in Folge vom Kapellenverein Huppenbroich e.V. ausgerichtet. Willkommen sind alle Pferdehalter mit Kaltblütern, Warmblütern, Fohlen, Ponys, Vollblütern – geritten, vor der Kutsche oder an der Hand geführt.Huppenbroich. »Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder auf Reiter, Pferde und Gespanne«, so Vereinsvorsitzender Hans Keutgen. »Es ist eben kein alltägliches Ereignis, was wir den Besuchern hier bieten, wenn Pfarrer Michael Stoffels um Fürsprache des Heiligen Georgs, dessen Namenstag am 23. April begangen wird, bittet und den Tieren den Segen erteilt. St. Georg wird seit dem Mittelalter als Schutzpatron der Reiter, Sattler und Schmiede verehrt. Die Veranstaltung wird deshalb in die Nähe dieses Datums gelegt«. Alle Reiter erhalten eine Rosette mit einer Medaille, die mit dem Huppenbroicher Wappen versehen ist und extra für diese Veranstaltung entworfen wurde. Regen Zuspruch findet die Segnung der Tiere auch bei Kindern. Denn seit einigen Jahren nehmen auch die Haustiere mit Herrchen und Frauchen an dieser Veranstaltung teil. Und so werden sich auch in diesem Jahr unter anderem Hunde, Hamster, Meerschweinchen und Kaninchen einfinden, um gesegnet zu werden.ProzessionDie Reiter und Pferde treffen sich um 12 Uhr auf dem Gelände am Sportplatz in Huppenbroich. Hinweise über den genauen Treffpunkt der Reiter und Wagen sowie Parkgelegenheiten für die Zuschauer werden am Ortseingang Huppenbroich ausgeschildert. Ab 14 Uhr führt eine kleine Prozession Pferde und Gespanne über eine befestigte Strecke von ca. drei Kilometern durch die Eifellandschaft und den Ort zurück zum Sportplatz. Dort findet dann gegen 15 Uhr die Segnung durch Pfarrer Michael Stoffels statt. Auch für dieses Jahr ist wieder ein besonderer Programmpunkt für die Zuschauer vorgesehen: Der Kleintierzuchtverein Eicherscheid präsentiert eine Ausstellung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.Es ist keine Anmeldung erforderlich und es entstehen auch keine Kosten. Der Bürgermeister der Gemeinde Simmerath ist wieder der Schirmherr der VeranstaltungWeitere Informationen über die Veranstaltung gibt es telefonisch unter Telefon 02473/939818 oder im Internet unter http://www.huppenbroich.deIn diesem Jahr findet die Pferdesegnung am Sonntag, 30. April, statt und wird zum siebten Mal in Folge vom Kapellenverein Huppenbroich e.V. ausgerichtet. Willkommen sind alle Pferdehalter mit Kaltblütern, Warmblütern, Fohlen, Ponys, Vollblütern –…

weiterlesen