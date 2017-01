Junge Muslime befreien Viehmarkt von Silvester-Müll

Die Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat organisierte am 1. Januar die Neujahrsputz-Aktion in Trier. Die Jugendlichen griffen am Neujahrsmorgen zu Besen und Schaufel und befreiten die Straßen und Plätze vom Müll der nächtlichen Festlichkeiten zu Silvester. Bundesweit fand die Neujahrs-Aktion in 240 lokalen Gemeinden mit knapp 6.500 ehrenamtlichen Helfern statt. In Trier nahmen 35 Mitglieder an der Aktion teil.

Vielfältiges, gesellschaftliches Engagement

Die Neujahrsaktion hat eine lange Tradition: Seit über 20 Jahren startet die Ahmadiyya Jugend mit dem Selbstverständnis als Teil der Zivilgesellschaft auf diese Weise das neue Jahr. Die Ahmadiyya Jugend ist einer der ältesten und größten muslimischen Jugendverbände in Deutschlands ist. Der Verband engagiert sich auch gesellschaftliche auf vielfältige Art und Weise. Das Egagement reicht von Wertevermittlung, über außerschulische Bildungsarbeit bis hin zu Sport- und karitativen Projekten, etwa Benefizläufe oder gemeinsame Blutspende-Aktionen.

Gesicht für Miteinander zeigen

" 'Wetteifern in guten Werken' (Der Heilige Koran, 2:149) ist unser Motto. Es ist die Aufgabe der Muslime, Gesicht zu zeigen, zum Mit- und Füreinander in Deutschland beizutragen und den gesellschaftlichen Fortschritt konstruktiv mitzugestalten. Als Jugendverband ist es unser Anliegen, unsere Mitglieder dabei zu unterstützen", erklärt Hasanat Ahmad, Bundesvorsitzender der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation. Hierfür setze man nun auch auf Sichtbarkeit, Dialog und bessere Vernetzung in der Gesellschaft.

Fotos: FF