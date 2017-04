"Goldener Spatz": Junger Trierer sitzt in Filmjury

Vom 10. bis 17. Juni findet in Gera und Erfurt das 25. Deutsche Kinder-Medien-Festival »Goldener Spatz: Kino-TV-Online« statt. Eine ausgewählte Kinderjury wird aus den Wettbewerbsträgern der Fernsehanstalten und Filmproduzenten diejenigen auswählen, die durch ihre Machart und Qualität überzeugen. Auch der Trierer David Manvelian hat es in die Jury geschafft. Mit vierzehn Mädchen und zehn Jungen aus Deutschland, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, dem Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Südtirol, der Schweiz und Luxemburg, wird David im Juni darüber entscheiden, welche Kinderfilme und Kindersendungen einen "Goldenen Spatz" verdient haben.

Filmkritik zu "Der Hobbit"

Dabei erfuhr David nur zufällig von der Möglichkeit, Teil der Kinderjury zu werden: "In der Werbepause einer Sendung, die mein Bruder gerade schaute, wurde ich durch einen Werbespot darauf aufmerksam", erzählt der 12-Jährige. Teil der Bewerbung war es, eine selbstverfasste Filmkritik über einen beliebigen Film zu schreiben. Der Siebtklässler entschied sich, über "Der Hobbit: Smaugs Einöde" zu schreiben und hatte damit Erfolg. Die Auswahl fiel David nicht besonders schwer: "Ich schaue am liebsten Fantasy-Filme, da musste ich nicht lange überlegen und wusste direkt, dass ich über einen Teil von 'Der Hobbit' schreiben will."

18 Stunden Filme warten

Zusammen mit den anderen ausgewählten 9 bis 13-jährigen Kindern, wird David in Gera und Erfurt einiges erleben. Auf den 12-Jährigen, der in seiner Freizeit gerne liest und Tennis spielt, warten rund 18 Stunden Filme und TV-Programme in fünf unterschiedlichen Kategorien darauf, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Der zweisprachig aufwachsende Siebtklässler, dessen Eltern aus Armenien kommen und seit sechszehn Jahren in Deutschland leben, geht auch privat gerne ins Kino und schaut sich die neusten Filme an. David freut sich auf die Zeit und geht ganz gelassen auf die große Reise: "Ein bisschen Aufregung ist natürlich dabei, aber ich lasse alles auf mich zukommen und bin gespannt was mich erwartet." Seine Familie steht hinter ihm und auch sein 6-jähriger Bruder Alexander fiebert mit und kann es gar nicht erwarten, alt genug zu sein, um sich auch für das große Abenteuer zu bewerben.

HS