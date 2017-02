Kindergeld gibt es auch noch nach dem Abitur

30-Jähriger bei Schlägerei am Bahnhof schwer verletzt

Stadt Trier. Ein 30-jähriger Algerier ist bei einer Schlägerei am Bahnhof in der Nacht auf den 23. Februar schwer verletzt worden. Die Polizie sucht Zeugen.Bisherigen Ermittlungen zufolge entwickelte sich gegen 20 Uhr am 22. Februar zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Algeriern, einem Syrer und einem Ägypter am Hauptbahnhof, die dann in einer Schlägerei endete. Dabei verletzte einer…