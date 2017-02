Rotaract Club Trier feiert 40-jähriges Bestehen

Wohnungseinbrüche und Versuche

Wittlich. Der Polizei in Wittlich wurden am Wochenende vom 24. bis 26. Februar drei vollendete und zwei versuchte Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet gemeldet. In vier Fällen liegt die Tatzeit zwischen Freitag, 24. Februar, 7.30 Uhr, und Samstag, 16.45 Uhr. In einem dieser Fälle kann die Tatzeit auf den Freitagnachmittag zwischen 16.15 und 19.45 Uhr eingegrenzt werden. Die Tatorte befinden sich alle in Wittlich: Danziger Straße, Zum Rollkopf und Maximilian-Kolbe-Straße. Der Zugang oder dessen Versuch erfolgte durch Aufhebeln von Fenstern oder der Terrassentür. Der fünfte Vorfall ereignete sich zwischen Samstag 9 Uhr und Sonntag 17.30 Uhr im Stadtteil Dorf in der Alftalstraße. Hier wurde eine Nebeneingangstür aufgehebelt. In allen Fällen waren die Hausbewohner zur Tatzeit abwesend. In den Fällen des vollendeten Wohnungseinbruchs, bei denen die Wohnungen durchwühlt wurden, ist bislang nicht bekannt, ob etwas oder was entwendet wurde. Die Polizei fragt: Wem ist im Bereich der Tatorte zu den fraglichen Zeiten etwas aufgefallen, was mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise erbittet die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571 / 950 00.