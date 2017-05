Lesen und schreiben: Lebendige Literatur für junge Leute

»Wir wollen mit unserem neu gegründeten Verein junge Leute an die Literatur heranführen und ihnen Gelegenheit geben, die moderne Kinder- und Jugendliteratur durch die lebendige Vermittlung unserer Kinder- und Jugendbuchautoren kennenzulernen und sich selbst mit eigenen Schreibversuchen zu erfahren«, betonte Malte Blümke, neu gewählter Vorsitzender des Vereins bei der Vorstandssitzung in Sassen in der Vulkaneifel. Der gemeinnützige Verein hat sich den Namen »Friedrich-Bödecker-Kreis im Land Rheinland-Pfalz und in Luxemburg« gegeben und kann dabei an eine über 30-jährige erfolgreiche Tradition der Autorenbegegnungen für Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz anknüpfen. Durch innovative Literaturprojekte will der Verein neue Gruppen von Lesern und Schreibern erschließen und ihnen dauerhaft die Welt der Literatur eröffnen.



»Flieg, mein Pinguin, flieg!«

2017 ist der Verein erfolgreich mit seiner Autorenpatin Hanna Jansen, die auch Mitglied im Vorstand des Vereins für Leseförderung ist, mit seinem neuen Trierer Bildungsbündnis »Flieg, mein Pinguin, flieg!« gestartet. In zehn Schreibwerkstätten, die durch das Bundesprogramm »Kultur macht stark« und die Nikolaus-Koch-Stiftung gefördert wurden, haben Kinder und Jugendliche sehr kreative Wortgedichte, Impressionen zu Bildern, Dialoge, Tagebücher, Reportagen, Spieleanleitungen, Interviews, Fantasiegeschichten und Abenteuergeschichten geschrieben, die im Laufe des Jahres in einem Buch erscheinen werden.



Trierer Lyrik-Woche

Einen Schwerpunkt seiner Arbeit legt der Verein im literarischen Bereich der Lyrik. In Zusammenarbeit mit den drei Trierer Museen, dem Museum am Dom, dem Stadtmuseum Simeonstift und dem Rheinischen Landesmuseum, und dem Bundesgedichtwettbewerb »lyrix« wird der Lyriker Jose Oliver fünf Schreibwerkstätten für kreatives Schreiben im September mit ganz neuen methodischen Schreibimpulsen durchführen. Jose Oliver ist Preisträger des Adelbert-von-Chamisso-Preises, die Trierer Lyrik-Woche steht in Zusammenhang mit dem diesjährigen Luther-Jahr und wird durch die Robert-Bosch-Stiftung unterstützt.



Begegnung der Kulturen

Großes Gewicht legt der Verein auf die kulturelle Bildung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die bisher wenig Zugang zur deutschen Sprache und Literatur hatten. So wird sich der Verein am bundesweiten Projekt »Begegnung der Kulturen« des Bundesverbands der Friedrich-Bödecker-Kreise beteiligen und die Migrationsklasse des Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier zu einer Schreibwerkstatt mit Autor Manfred Theisen einladen.

Kontakt per E-Mail:

fbk.rpl@outlook.com