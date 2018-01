Liederabend mit dem Ensemble "Schall und Rauch" in der Tufa

Trier liegt im Herzen von "HEUropa"

Stadt Trier. Ganz im Zeichen des diesjährigen Sessions-Mottos „HEUropa – Revolution der Narren“ veranstaltete die KG Heuschreck 1848 ihr Ordensfest erstmals in den Trierer Viehmarktthermen. Über 200 Karnevalisten und Honoratioren aus Politik und Wirtschaft ließen es sich nicht nehmen am Sonntagvormittag das 170-jährige Bestehen von Triers ältester Karnevalsgesellschaft gebührend zu feiern und erhielten den Sessionsorden, der vom Trierer Baudezernenten und Senator der Gesellschaft, Andreas Ludwig vorgestellt wurde. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der ausgeschiedene Präsident Dr. Harald Reusch zum Ehrenpräsidenten der Gesellschaft ernannt. Weitere Ehrungen an lang verdiente Mitglieder gingen an: Gerhard Kress, Edith Bretz, Willi Morbach und Hanne König.