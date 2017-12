LKW von Paketzusteller gestohlen: Zwei Männer festgenommen

Der Mitarbeiter eines Paketdienstes hatte seinen LKW gegen 16.55 Uhr unverschlossen und mit laufendem Motor in der Straße "Im Schankenbungert" abgestellt, um Pakete auszuliefern. Als er nach kurzer Zeit wieder zurückkam, stand der LKW nicht mehr an der Straße. Der Paketzusteller suchte gemeinsam mit seinem verständigten Chef in der Nähe nach dem LKW und fand diesen tatsächlich in einer Einfahrt zur Grundschule Reichertsberg. Dabei beobachteten sie drei Männer und eine Frau, die gerade von dem LKW weggingen. Während zwei der Männer und die Frau in ein Haus in der Jahnstraße liefen, ging der weitere Mann in Richtung Tempelweg. Die Polizei ermittelte in dem Haus in der Jahnstraße zwei der Männer, die Frau und der dritte Mann sind weiterhin auf der Flucht. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 31 und 41 Jahre alte Männer.

Nach bisherigen Ermittlungen haben die Täter offenbar mehrere Pakete aus dem LKW gestohlen und auf die Straße geworfen. Passanten hatten Pakete aufgesammelt und sie dem Paketzusteller zurück gegeben. Ob und wie viele Pakete letztendlich geklaut wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Personenbeschreibung:

Die Frau ist 25 bis 30 Jahre alt, 1.55 bis 1.70 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat lange, schwarze Haare. Sie war bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und weißen Schuhen. Der Mann ist 30 bis 40 Jahre alt und 1.80 bis 1.85 Meter groß. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose, eventuell einer Jogginghose, einer weißen Jacke und einer dunklen Mütze. Auffallend waren fehlende, teils goldene Zähne. Er spricht Trierer Dialekt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290.