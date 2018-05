Globus-Ansiedlung: Unternehmen befragt Trierer Haushalte

"Wir möchten die Menschen in und um Trier von Anfang an in unsere Planungen mit einbeziehen", sagt Stefan Ewerling, Leiter Standortplanung bei Globus. "Dass die Befragungsergebnisse unter den Trierer Bürgern so positiv ausgefallen sind, freut uns natürlich und bestärkt uns in unserem Vorhaben."

Ende 2017 hatte das unabhängige Marktforschungsinstitut T.I.P. Biehl & Partner aus Trier im Auftrag von Globus mehr als 1.000 Haushalte in und um Trier sowie 200 Haushalte in Luxemburg zu ihrem Einkaufsverhalten und dem Ansiedlungsprojekt von Globus in Trier-Euren befragt.

Die Ergebnisse im Überblick

Über 80 Prozent aller Befragten stehen der Ansiedlung von Globus in Trier positiv und offen gegenüber, lediglich 16 Prozent lehnten es ab.

Mehr als 50 Prozent sieht in einer Globus-Ansiedlung eine Bereicherung der Einkaufsmöglichkeiten für die Region.

Zwei Drittel der Trierer würden das SB-Warenhaus sicher nutzen, von den Luxemburgern sind es etwa die Hälfte.

Zwei Drittel der Luxemburger, die sich einen Globus-Markt vorstellen können, sehen in einem Globus SB-Warenhaus einen Grund für zusätzliche Besuche in Verbindung mit der Innenstadt von Trier.

Hintergrund

Globus plant die Ansiedlung eines SB-Warenhauses in der Region Trier. Dazu hat das Unternehmen 2017 Flächen in der Niederkircher Straße in Trier-Euren erworben. Entstehen soll ein Globus-Einkaufsmarkt nach dem Vorbild der Märkte in Koblenz und Rüsselsheim mit etwa 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 350 bis 400 Mitarbeitern. Sein Angebot möchte Globus

auf Lebensmittel und lebensmittelnahe Sortimente fokussieren, zudem soll bis zum einem Drittel der Produkte selbst hergestellt werden, in der hauseigenen Bäckerei, Metzgerei und Gastronomie. Derzeit laufen die Untersuchungen der Verträglichkeit des Vorhabens im Hinblick auf die Trierer Innenstadt sowie zentrale Versorgungsbereiche. Globus und die Stadt Trier haben hierzu zwei voneinander unabhängige Gutachten beauftragt, Ergebnisse sind für das dritte Quartal 2018 zu erwarten.

