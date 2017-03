Miezen wollen gegen Ketsch zurück in die Erfolgsspur

Die Ketscherinnen reisen als Tabellenzehnter vom Rhein an die Mosel, zuletzt konnten die Rotweißen mit einem 29:25 (13:12) Heimsieg gegen die HSG Kleenheim Selbstvertrauen tanken. Im gesamten Saisonverlauf lief es in der Ferne allerdings nicht rund, mit Ketsch gastiert das zweitschlechteste Auswärtsteam (5 Punkte aus 11 Partien) in der Arena Trier.

Bekannte Gesicher beim Spiel

Mit Ketsch trifft man auch auf bekannte Gesichter, schleißlich wird der Liganeuling von keiner geringeren als Katrin Schneider, die sich dem Drittligisten 2015 anschloss und zuletzt sehr erfolgreiche Jahre in Trier (unter anderem als Bundesliga-Torschützenkönigin in der Saison 2013/14) erlebte, trainiert. Die 26-jährige ehemalige Nr. 9 der Miezen und aktuelle Nr. 23 der Bären, belegt den 12. Platz der ligainternen Scorerliste (122 Treffer) und führt im linken Rückraum Regie. Zwischen den Ketscher Pfosten stoppt außerdem Sabine Stockhorst die Bälle, die Nr. 12 der Bären hatte zu Anfang der Saison noch bei den kleinen Miezen in der Rheinlandliga mitgewirkt.

"Ketsch ist gefährlicher Gegner"

"Ketsch ist ein gefährlicher Gegner", weiß Miezentrainerin Cristina Cabeza Gutiérrez, "sie verteidigen offen, haben einen laufintensiven Spielstil und verfügen über viele Möglichkeiten." Die Spanierin will mit ihrem Team unbedingt den Heimsieg einfahren und zurück in die Erfogsspur finden: "Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und, nach zuletzt drei Niederlagen, einen Weg zum Sieg suchen."

Zur Kadersituation

Während Maja Zrnec wieder im Kader stehen wird, muss muss die MJC weiterhin auf Ramona Constantinescu (Schulterprobleme) sowie Hannah Sattler (Fingerfraktur) verzichten.