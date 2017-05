Allein waren "An Erminig" nie: Von Anfang an suchte die Gruppe um Barbara Gerdes, Andreas und Hans-Martin Derow den Anschluss an die internationale Folkszene, nahm an Kursen für bretonische Tänze und an Workshops bei namhaften Instrumentalisten der bretonischen Musikszene teil, reiste mit 6- und 12saitiger Gitarre, Akkordeon, Dudelsack, Harfe und Holzquerflöte quer durchs europäische Ausland und organisierte diverse Kultur- und Folkfestivals mit.

Heitere und traurige Begebenheiten der Landbevölkerung

Immer mehr Eigenkompositionen kamen seitdem zum traditionellen bretonischen Liedgut hinzu, sanft schwingende Balladen und rhythmisch-beschwingte Tänze, Texte über das oft harte und eintönige Leben der Menschen in der Bretagne, die sich durch ihre Melodien in die Ferne träumen und zugleich ihre Heimat feiern. Lange bevor es Zeitungen und andere Medien gab, wurden Nachrichten hier von fahrenden Sängern und Musikanten von Ort zu Ort getragen. Das Programm "Plomadeg" greift diese Tradition auf und erzählt die heiteren, bewegenden, aber auch traurigen Begebenheiten aus dem täglichen Leben der bretonischen Landbevölkerung. Texte über das Meer und seine Menschen, über das Abschiednehmen und Wiederfinden, über das harte und das beschwingte Leben, dessen Launen und Emotionen nicht nur von den Menschen in der Bretagne nachempfunden werden können, sondern auch von allen Zuhörern, die sich von "An Erminig" verzaubern lassen.

Tickets

Das Konzert von "An Erminig" startet am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse 12 Euro. Erhältlich sind sie auch beim WochenSpiegel.