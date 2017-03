Nach Leichefund: 50-Jähriger wegen Mordes angeklagt

Die Trierer Staatsanwaltschaft hält folgenden Ablauf für Wahrscheinlich:

Der 50-Jährige hielt sich im März 2012 gemeinsam mit einer Begleiterin für einige Zeit als Gast in der Wohnung des späteren Tatopfers in dem Mehrfamilienhausauf. Der Angeschuldigte und seine Begleiterin gehörten dem Obdachlosenmilieu an, in dem auch das Opfer verkehrte. Zwischen dem Angeschuldigten und dem Opfer, die früher eine Beziehung miteinander gehabt haben sollen, soll es während des Aufenthalts in der Wohnung zu Streitigkeiten gekommen sein, die zunächst verbal geführt wurden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 50-Jährige aus Verärgerung hierüber den Entschluss fasste, die 57-Jährige zu töten. Bei einer ihm günstig erscheinenden Gelegenheit soll er von hinten an die Frau herangetreten sein, als diese auf einem Sessel saß, und sie mit einem Wollschal erdrosselt haben.

Leiche auf dem Dachboden versteckt

Die Leiche verpackte der Mann später in einen Schlafsack und trug sie aus der Wohnung auf den Dachboden des Mehrfamilienhauses, wo er sie etwas abseits ablegte und mit mehreren Decken überdeckte, um sie zu verstecken. Dort blieb sie bis zu ihrem Auffinden mehr als vier Jahr später unentdeckt. Anschließend flüchtete der Angeschuldigte und verließ den Raum Trier.

50-Jähriger bereits wegen Mordes verurteilt

Gegen den Mann, der bereits erheblich vorbestraft ist, besteht der hinreichende Tatverdacht des – heimtückisch begangenen – Mordes. Er bestreitet, die Tat begangen zu haben. Gegen ihn hat das Amtsgerichts Trier im November 2016 Haftbefehl erlassen. Dieser besteht noch. Der 50-Jährige befindet sich allerdings bereits seit geraumer Zeit wegen eines anderen Verbrechens in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt in Hessen. Im Januar 2015 ist er vom Landgericht Darmstadt wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ihm wird in jenem Verfahren vorgeworfen, im April 2012 in Rüsselsheim einen Obdachlosen getötet zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Anklage ist zur Schwurgerichtskammer des Landgerichts Trier erhoben worden. Diese hat nunmehr über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Ein Termin zur Hauptverhandlung ist noch nicht bestimmt.