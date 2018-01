Raub nach sexueller Nötigung

Stadt Trier. Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, ereignete sich bereits am 18. Januar gegen 1 Uhr ein Überfall in der Paulinstraße. Zwei Männer hatten eine 51-jährige Frau dort gegen eine Hauswand gedrängt. Während einer ihr in den Schritt griff, klaute der zweite ihre Geldbörse.