Neue Apfelbäume schmücken Eingang zum Nells Park

Der Entwurf für die Pflanzung geht auf ein Auszubildendenprojekt zurück, welches bereits in Teilen mit einer neuen Pflasterung umgesetzt worden war. Vier Auszubildende des zweiten und dritten Lehrjahrs pflanzten die Zieräpfel gemeinsam mit einem Gärtnermeister der Abteilung Stadtbäume.

Finanziert wurde diese Maßnahme, zusammen mit der Pflanzung von fünf weiteren Bäumen im Park, über Mittel des Ortsbeirats Trier-Nord. Ortsvorsteher Christian Bösen, Ortsbeiratsmitglied und Stadtrat Philipp Bett sowie Quartiersmanagerin Maria Ohlig waren bei der Pflanzung auch anwesend.

Revitalisierung des Nells Park

Die Aufwertung des Eingangsbereichs ist ein Baustein in der Revitalisierung des Nells Park, der in kleinen, finanzierbaren Schritten zu neuem Leben erweckt wird. So wurde im Oktober wurde bereits ein "Schnullerbaum" eingeführt, an dem kleine Kinder ihre ausgedienten Nuckis befestigen können. Für 2018 ist unter anderem die Renaturierung des Aveler Bachs im Nells Park geplant.

PA/RED