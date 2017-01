Neue Ausstellung in VHS zeigt Gestapo-Terror in Luxemburg

Die Gestapo wird hierbei als Werkzeug dieses Regimes beschrieben; ihr Aufbau und Wirken, ihre Helfer – darunter auch Luxemburger Kollaborateure – und vor allem ihre Opfergruppen werden ebenso beleuchtet wie Einzelbiographien auf Täter- und Opferseite. Anhand von Schautafeln und Ausstellungsobjekten werden so Wirken und Wesen der "Geheimen Staatspolizei" erläutert. Zur Eröffnung am 12. Januar, 19 Uhr, sprechen im Vortragssaal der VHS am Domfreihof OB Wolfram Leibe, Klaus Jensen, Honorarkonsul Luxemburgs, und Dr. Thomas Grotum von der Universität Trier.

Hintergrund

Traditionell wird der Holocaust- Gedenktag in Trier am 27. Januar mit einer Ausstellung begangen. Hieran wirken neben der katholischen und evangelischen Hochschulgemeinde und der AG Frieden auch die VHS mit. Die Ausstellungen werden im Wechsel am Domfreihof und an der Uni gezeigt und von einem Rahmenprogramm begleitet. Mitte Februar wandert die Ausstellung an die Universität Trier, wo sie am 15. um 18 Uhr von Dr. Thomas Grotum eröffnet wird.

Rahmenprogramm (Auswahl):