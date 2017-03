Fotoausstellung zeigt das Leben syrischer Frauen

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Eine Fotoausstellung über Frauen aus Syrien stehen im Mittelpunkt des Internationalen Frauentags am 8. März im Kreis Ahrweiler. Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Rita Gilles, und das FrauenForum Kreis Ahrweiler zeigen die Ausstellung »Waad - Versprechen für die Freiheit« bis zum 7. April im Foyer der Kreisverwaltung. Zur Eröffnung am Mittwoch, 8. März, 17 Uhr, sind Gäste willkommen. Die Fotodokumentation wird erstmalig gezeigt. Konzipiert wurde sie von Rita Gilles sowie dem syrischen Journalistenpaar Zena Armanazi und Raad Atli, die in Oberzissen wohnen. Zu sehen sind Bilder syrischer Fotografen, die das Leben der Frauen in Syrien darstellen. Am Freitag, 7. April, 18 Uhr, wird ebenfalls im Kreishaus der Dokumentarfilm „Jalila« des Filmemachers Adnan Jetto gezeigt. Im Anschluss erzählen Frauen von ihrem Leben vor und nach der Flucht.