Neue Elektroladepunkte in der Viehmarktgarage eingeweiht

Hund vergiftet

Ingendorf. In Ingendorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am Mittwoch, 26. April, der Chihuahua einer sechsköpfigen Familie vergiftet worden. Es hätte auch die beiden jüngsten Kinder treffen könne, Zwillinge im Alter von einem Jahr, so die schockierte Familie. Sie vermutet, dass der vergiftete Köder auf ihrem Grundstück lag, da der Hund sich außerhalb des Hauses ausschließlich auf dem Grundstück aufgehalten habe. Da das Haus direkt an der Hauptstraße liege, sei es ein Leichtes, etwas dorthin zu werfen. Der Hund habe einen grausamen Tod erlitten. Der Tierarzt vermutet Rattengift. Der Familie liegt es nun am Herzen, andere Hundebesitzer warnen. Foto:Pixelio/ PusteblumeIn Ingendorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am Mittwoch, 26. April, der Chihuahua einer sechsköpfigen Familie vergiftet worden. Es hätte auch die beiden jüngsten Kinder treffen könne, Zwillinge im Alter von einem Jahr, so die schockierte Familie. Sie…

