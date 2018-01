SP 04. Januar 2018 Artikel teilen





"Patricks Trier": Inklusion aus der Perspektive eines Kindes

Stadt Trier. Mit "Patricks Trick" feiert die nächste Schauspielproduktion auf der Studiobühne des Theater Trier am 12. Januar Premiere. Das Theater empfiehlt das Stück für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren sowie für Familien und Erwachsene. Das preisgekrönte Stück von Kristo Šagor setzt sich mit dem in der Gesellschaft so relevanten Inklusionsgedanken auseinander und bietet aus der Perspektive eines Kindes Lösungsansätze an.