Region gedenkt NS-Opfern: Konzerte, Rundgang und Ausstellung

Spurensuche in Trier

Der Arbeitskreis "Trier im Nationalsozialismus" der AGF lädt am Samstag, 27. Januar, zu einem Rundgang "Gegen das Vergessen" ein. Das Thema lautet diesmal "NS-Täter/in von nebenan – eine Spurensuche in Trier". Treffpunkt 15 Uhr am Friedens- & Umweltzentrum, Pfützenstraße 1. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Rundgang gehört zum Rahmenprogramm der Ausstellung "Tiergartenstraße 4" über NS-"Euthanasie"-Morde, die bis zum 9. Februar in der VHS Trier zu sehen ist. Weitere Infos gibt es hier.

Gedenken in Hinzert

Der Förderverein Gedenkstätte KZ Hinzert veranstaltet gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) ein Programm der Erinnerung und des Gedenkens am Sonntag, 28. Januar, ab 11 Uhr. In diesem Rahmen findet auch die Uraufführung des im Auftrag des Fördervereins erstellten Dokumentationsfilms "Dir sid net vergiess" von Regisseur Julian Weinert über das KZ Hinzert statt. Der Film begleitet eine luxemburgische Schülergruppe während einer Besichtigung der heutigen Gedenkstätte. Weitere Infos gibt es hier.

"Judeum Epternaceum"

Mit einem breit gefächerten Programm an Musik jüdischer Komponisten, Komponisten, die im KZ umgekommen sind und Filmmusik, die sich mit dem Genozid an den Juden beschäftigt, widmet sich Echternach am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr (Trifolion) mit den drei Ensembles Sachor, der Harmonie Municipale und dem Chor Ambitus der Shoah – Auftaktveranstaltung im Kontext des "Judeum Epternaceum" mit weiteren Veranstaltungen. Das Konzert (weiteres am 28. Januar) wird von der Ausstellung "Between shade and darkness – Das Schicksal der Juden Luxemburg von 1940 bis 1945" im Foyer umrahmt. Weitere Infos gibt es hier.

RED