Renitenter Radfahrer verletzt Polizisten bei Festnahme

Umweltsünder entsorgt Müllsäcke in der freien Natur

VG Konz. Ein Umweltsünder hat vermutlich am 10. Mai zwischen 8 und 20 Uhr hat erneut Müllsäcke illegal in der freien Natur entsorgt. Die beiden blauen Müllsäcke – gefüllt mit verschmutztem Kleintier-/Nagerstreu – wurden am Wegesrand des Wirtschaftsweges oberhalb des ersten Fischweihers in Richtung Niedermennig im Jeuchental abgelegt. Verschlossen waren die Müllsäcke mit handelsüblichem Kreppband.

