Attacke von elf Tigern überlebt

Altstrimmig. Am Aschermittwoch 1973 hängt Günter Charells Leben nur noch an einem seidenen Faden. In einem Safaripark will er elf Tiger mit Wasser tränken, aber die Raubtiere haben den damals 24-Jährigen in ihre Pranken bekommen.

