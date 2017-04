Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Matzen. Zu einem Wohnungsbrand wurden am Samstagvormittag die Feuerwehren aus Bitburg-Matzen und Bitburg-Stadtmitte alarmiert. Im ersten Geschoss eines Anwesens in der Donatusstraße in Matzen war eine Matratze aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich rasch in dem Raum aus. Die rund 30 Wehrkräfte hatten dennoch den Brand rasch unter Kontrolle und konnten somit ein Übergreifen auf weitere Teile des Gebäudes und damit einen noch höheren Schaden verhindern. Zwei Personen wurden bei dem Brand verletzt und mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren neben den genannten Rettungskräften das DRK Bitburg und die Polizei Bitburg.