Schwerer Verkehrsunfall auf der L 46 Kaiserhammer Weiher

Geführte Touren über den Rursee

Rurberg. Jeden ersten und dritten Montag in den Sommermonaten bis Oktober begleiten Nationalpark-Ranger die Schifffahrt über den Rursee und informieren Gäste während der Fahrt über das Großschutzgebiet. Rursee. Treffpunkt der Tour ist der Schiffsanleger Schwammenauel – von dort geht es entlang der dicht bewaldeten Hänge des Höhenzugs Kermeter im Nationalpark Eifel nach Rurberg. Die einfache Fahrt in den geräuschlosen Elektro-Schiffen dauert etwa 45 Minuten. Nach einem kurzen Zwischenstop fahren die Schiffe zurück nach Schwammenauel. Während der Tour kommen die Gäste mit den Rangern ins Gespräch und beobachten mit etwas Glück wilde Tiere am Ufer des Sees.Da die Ranger Exponate im Gepäck haben, die ganz verschiedene Sinne ansprechen, ist die Schiffstour auch ein attraktives Angebot für sehbehinderte und blinde Teilnehmer mit Begleitperson. Durch ausleihbare mobile Hörverstärker ist das Angebot auch für schwerhörige Gäste geeignet. Diese Hörverstärker sollten zuvor unter Tel. 02444/9510-0 bei der Nationalparkverwaltung angefragt werden. Bitte beachten: Aufgrund des steilen Zugangs zu den Schiffen empfiehlt die Nationalparkverwaltung Gästen im Rollstuhl eine Begleitperson. Eine Anmeldung für die Ranger-Schiffstouren ist nicht erforderlich – nur bei größeren Gruppen bittet die Rursee-Schifffahrt um Absprache unter Tel. 02446/479.InfosDie Termine der Ranger-Schiffstour: 17. Juli, 7. August, 21. August, 4. September, 18. September, 2. Oktober, 16. Oktober. Während der Hauptsaison (1. Mai bis 4. September) beginnt die Tour um 14 Uhr, am 18. September, sowie am 2. und 16. Oktober jeweils um 15 UhrTicketpreise und weitere Informationen zur Rursee-Schiffahrt gibt es unter www.rurseeschifffahrt.de

