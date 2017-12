Silvesterböller und Feuerwerk: Das sollten Sie beachten

Alle Jahre wieder kommt es an Silvester zu schweren Verletzungen und Unfällen. Grund sind Verletzungen der Hände durch meist illegale Böller. Sie können sich durch lediglich einen Funken selbst entzünden oder durch nicht vorschriftsmäßigen Umgang explodieren. Das passiert zum Beispiel, wenn sie in der Hosentasche aufbewahrt werden, sich dort aneinander oder an Streichhölzern reiben, die ebenfalls in der Tasche aufbewahrt werden. Darauf weist die Aktion DSH hin. Die verheerenden Folgen solcher Unfälle reichen von durchtrennten Nerven bis zu einer komplett abgerissenen Hand.

Kennzeichnung beachten

Generell müssen in Deutschland alle Feuerwerkskörper geprüft und zugelassen sein. Die Zulassung wird durch das CE-Kennzeichen und die dazugehörige Identifikationsnummer dokumentiert. Fehlt die genannte Kennzeichnungen, sollte man laut LKA vorsichtig sein. Illegale und damit gefährliche Pyrotechnik enthält in der Regel einen sogenannten Knallsatz, der bei der Reaktion eine Explosionsenergie entwickelt, die mit gewerblichem Sprengstoff vergleichbar ist. Daher können selbst kleine Mengen eine menschliche Hand zerreißen. Weitere Gefahren entstehen durch Abdichtungsmaterialien, die Splitter bilden können. Weitere Infos gibt es hier.

Hinweise für den Kauf

Die Verbraucherzentrale weist drauf hin, dass Kleinstfeuerwerk der Klasse F1 weniger gefährlich und deshalb das ganze Jahr über an Personen ab zwölf Jahren verkauft werden darf. Dagegen dürfen Raketen und Böller mit der Bezeichnung F2 nur zu Silvester an Personen über 18 Jahre abgegeben und in der Nacht zu Neujahr im Freien abgebrannt werden. Für Feuerwerkskörper ohne amtliche Prüfnummer gilt: Finger weg! Diese Waren entsprechen laut Verbraucherzentrale meist nicht dem Sicherheitsstandard. Bei diesen Produkten fehlen sowohl Zulassungsnummer als auch Verwendungshinweise in deutscher Sprache. Zudem lässt ihre Qualität meist zu wünschen übrig: Fehlzündungen drohen, oder diese Feuerwerkskörper explodieren wegen ihrer oft erheblich höheren Sprengkraft heftiger als erwartet. Weitere Infos gibt es hier.

Tipps für den Umgang mit Silvesterböllern

Kaufen Sie Feuerwerkskörper nur im Fachhandel und lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

Achten Sie beim Kauf auf das CE-Zeichen und die BAM-Prüfnummer.

Feuerwerkskörper dürfen nicht selbst gebastelt, manipuliert oder gebündelt werden.

Auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu Menschen, Gebäuden, Bäumen, Kraftfahrzeugen achten.

Knallkörper niemals zusammengebündelt abbrennen. Flaschen, Dosen oder andere Gefäße nicht als Explosionskörper nutzen; angezündete Knaller sofort wegwerfen.

Ausgegangene Feuerwerkskörper sollten in keinem Fall wieder angezündet werden, sondern mit Wasser übergossen und damit unschädlich gemacht werden.

Raketen nur senkrecht von einem sicheren Standort abfeuern. Raketen niemals bei starkem Wind oder Windböen zünden.

Es sollte selbstverständlich sein, mit Feuerwerkskörpern nicht auf Menschen oder Tiere zu zielen. Wer ganz sicher bei seinem kleinen privaten Feuerwerk sein möchte, sollte an einen bereit gestellten Eimer mit Wasser denken.

In diesem Jahr ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern offiziell vom 28. bis 30. Dezember erlaubt.

